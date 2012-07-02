Одесский кинофестиваль откроется показом картины Маттео Гарроне

До открытия Третьего Одесского кинофестиваля осталось менее недели. Организаторы мероприятия объявили название картины, которая откроет кинофестиваль – это фильм Маттео Гарроне "Реальность", получивший в этом году Гран-при жюри Канн. Это следующий фильм Маттео Гарроне после криминальной драмы "Гоморра", которая выиграла в Каннах Гран-при в 2008 году. Кинокритики называли "Гоморру" лучшим фильмом об итальянской мафии со времен "Крестного отца". На этот раз Гарроне затронул тему реалити-шоу. Главный герой "Реальности", отец большого семейства, владеет в Неаполе процветающим рыбным магазином. Однажды, поддавшись на просьбы детей, он без особого энтузиазма соглашается участвовать в телевизионном реалити-шоу. С этого момента вся его жизнь переворачивается. Режиссер, получивший в этом году Гран-при Канн, сообщил, что после "Гоморры" хотел снять картину, которая оправдывала бы ожидания его поклонников, несла бы в себе тот же заряд, но и сюрпризы для зрителей. Главную роль исполнил непрофессиональный актер Аньелло Арена, отбывающий пожизненное заключение за убийство. Арена открыл в себе актерский талант в тюремном театре. В одной из постановок его и увидел Гарроне. Согласно частичной амнистии, заключенному артисту разрешено работать в течение дня вне стен тюрьмы. Несмотря на то, что Арену называли одним из главных претендентов на Приз лучшему актеру Каннского МКФ, посещать премьеры и фестивали ему запрещено. Напомним, что в программе ОМКФ есть еще один итальянский фильм, звездами которого стали непрофессиональные исполнители с криминальным прошлым - драма "Цезарь должен умереть" братьев Тавиани, обладатель Золотого медведя Берлинале, показ которого на ОМКФ состоится в рамках секции Фестиваль фестивалей.