После ДТП Волочкова попала в рай

Отдыхать от поклонников, городской суеты, душевных и физических травм Анастасия Волочкова отправилась в рай. Именно так балерина называет самую южную точку Европы. Речь идет об острове Крит – самом большом греческом острове. По словам Волочковой, отдых в таком месте – это именно то, в чем она нуждалась. Здесь она встретилась со своим другом Манолисом, с которым не виделась три года, ужинает в уютных греческих тавернах, проводит время с дочерью Аришей и оживает «на глазах». Обо всем, что с ней происходит в отпуске Волочкова рассказывает на своей страничке в Твиттере. Так, на одном из фото балерина позирует без макияжа, «но в зелени». Фото ura-inform.com