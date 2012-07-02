Дочь Абрамовича отдыхает с бывшим Линдси Лохан

20-летняя Анна Абрамович,/a>, которая не так давно расторгла помолвку с юристом Николаем Лазаревым, в одиночестве не осталась. Девушка весело проводит время в обществе популярного британского телеведущего Калума Беста, с которым она вместе отдыхает в фешенебельном отеле на Сардинии. Калум Бест известен в Британии как любимец девушек. Благодаря привлекательной внешности Бест сделал успешную карьеру манекенщика, а затем переключился на телевидение. В сети ловеласа уже не раз попадали известные девушки и знаменитые наследницы – например, он крутил романы с поп-певицей Сарой Хардинг и дочкой Рода Стюарта Кимберли Стюарт. Но самым громким из его увлечений стала интрижка с Линдси Лохан. С наследницей владельца "Челси" Анной Абрамович Калум познакомился на одной из многочисленных вечеринок, которые посещает дочка миллиардера. Несмотря на кажущуюся серьезность, Анна – завзятая тусовщица, и ее частенько видят в ночных клубах Лондона. Именно там на нее и положил глаз Калум. Дождавшись наступления жаркого лета, парочка отправилась отдыхать на Сардинию. Бест и Абрамович поселились в фешенебельном пятизвёздочном отеле Grand Hotel Poltu Quatu, номер-сьют в котором стоит от 2 до 3 тыс. евро в сутки. Отдыхая, Анна и Калум то и дело обнимались, одаривая друг друга нежными поцелуями. Вечером Абрамович и Бест отправились поужинать в дорогой ресторан отеля, где, сидя рядышком за столом, с удовольствием попивали вино и закусывали морепродуктами.