Известная телеведущая Наталья Розинская боится, что ее могут убить. Она через СМИ обратилась к президенту, чтобы он ее защитил. "Согласно Конституции - человек является высшей ценностью. Поэтому я прошу, господин президент, защитите мою жизнь. Моя история похожа на историю Георгия Гонгадзе. За мной постоянно следят. Когда мой жених Николай Мельниченко попросил, чтобы мне предоставили охрану, этого не выполнили. В итоге - на меня напали и избили в собственном подъезде", - рассказала на пресс-конференции Наталья Розинская. Женщина считает, что против нее злобно настроены все правоохранители. Началом истории стал инцидент 2 мая, когда ее остановили гаишники. "Они хотели, чтобы я дала взятку. Увидели, что едет блондинка на "Лексусе", почему бы не заработать. Но я не тот, кто дает подачки. Я юрист по образованию, поэтому хорошо знаю свои права. Я тогда поехала дальше, а уже через 200 метров меня догнали пятеро "кобровцев". Вы бы их видели. Здоровые, как танки. Только не в плечах, как это положено, а на животе. Один из них наставил на меня табельное оружие. Позже оказалось, что он сын заместителя начальника ГАИ Запорожской области. Мне не верят. Говорят, что сама напала на правоохранителей. Если я такая сильная, что могла справиться с пятью мужчинами, то может лучше я буду служить в "Кобре", а они пусть идут подметать улицы", - возмутилась журналистка. Розинская заверила, что в милиции не хотят расследовать дело. Пресс-секретарь МВД Украины Владимир Полищук предположил, что на женщину напали из хулиганских побуждений и это не имеет никакого отношения к инциденту с ГАИ. "Мой "хороший друг" Владимир Полищук сказал, что я сама могла себе наставить синяков. Это как себя могла так избить, чтобы и сотрясение мозга и отбитые почки? Когда я подала на него в суд, то судья Волкова взяла самоотвод. Не хочет покрывать милиционеров и не хочет выступать против них. Объяснила, что причиной такого решения стали мои угрозы, но я ничего ей не говорила", - заверила Розинская. Телеведущая видит лишь один выход из ситуации. "Можно конечно воспользоваться терминалом "Д" в Борисполе. Но я хочу жить в Украине и поэтому буду бороться за справедливость до конца", - подытожила журналистка.