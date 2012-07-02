Наоми Уоттс в образе принцессы Дианы

Наоми Уоттс уже несколько месяцев снимается в фильме о жизни принцессы Дианы, и, наконец, мы с вами можем оценить, удается ли актрисе перевоплощение - фотографиями со съемочной площадки поделился блогер Aia0604. Укладка, классические костюмы, которые вполне могла бы надеть леди Ди – в некоторых ракурсах Уоттс выглядит точной копией знаменитой принцессы. Актриса стремится добиться не только внешнего сходства: чтобы лучше понять характер своей героини Наоми перед съемками посетила любимые места Дианы и подробно изучила ее биографию. Сам фильм, к слову, будет посвящен не всей жизни британской аристократки, а лишь двум последних годам, и будет концентрироваться на взаимоотношениях Дианы с пакистанским хирургом Хаснатом Ханом и Доди аль-Файедом. Хасната играет Нэвин Эндрюс (Саид из Lost`а), который безапелляционно заявил, что Уоттс с самого начала была идеальной кандидатурой для роли: Не думаю, что кто-нибудь еще мог бы сыграть принцессу Диану. Сама Наоми, напротив, долго сомневалась, стоит ли браться за такую ответственную партию, но интересный сценарий и режиссер убедили ее рискнуть.