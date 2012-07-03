Том Круз отмечает юбилей

Сегодня известный голливудский актер Том Круз отмечает свой 50-летний юбилей. {1} Том Круз (Томас Круз Мэпотер) появился на свет 3 июля 1962 в Сиракузах, штат Нью-Йорк (США). Во время учебы в колледже он участвовал в театральных постановках и, наконец, решил стать актером. В 1980 г. Т.Круз переезжает в Нью-Йорк, где вскоре получает свою первую небольшую роль в фильме "Бесконечная любовь". Своим первым успехом актер обязан фильму "Рискованный бизнес", в котором он снялся в 1983 г. Начиная с этого момента, карьера Т.Круза неизменно идет в гору. В 1990 г. Т.Круз познакомился с актрисой Николь Кидман, которая впоследствии стала его второй женой. Они провели в браке почти 10 лет, после чего неожиданно для всех расстались. Возможной причиной для развода стал роман Круза с Пенелопой Крус, которую актер встретил на съемках фильма "Ванильное небо" (2001). Сегодня в фильмографии актера около 40 ролей. Заинтересованность актера сайентологией вызывает неоднозначные оценки окружающих его людей, что впрочем не мешает Крузу строить карьеру еще и на территории Саентологичнои церкви, с которой познакомила Круза его жена - актриса Мими Роджерс. Именно из-за этого маниакального увлечения нынешняя жена Круза - Кэти Холмс - подала на развод. Напомним, звезды Голливуда Том Круз и Кэти Холмс разводятся.