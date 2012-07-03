Сын Майкла Джордана попал в полицию

Маркус Джордан, сын легенды мирового баскетбола Майкла Джордана, арестован за нарушение общественного порядка и оказание сопротивления полиции. В рапорте сказано, что 21-летний Джордан был "очень оживлен, пьян и не склонен к сотрудничеству". В воскресенье ночью сотрудники полиции были вызваны в гостиницу, где Джордан ссорился с двумя женщинами. "Произошла короткая схватка и потребовалось несколько офицеров, чтобы остановить подозреваемого и заковать его в наручники", - заявили полицейские. Пробыв некоторое время в участке, Маркус был освобожден под залог. Как и отец, Маркус Джордан играет в баскетбол, пока что за команду университета Центральной Флориды UCF Knights. Фото Сегодня