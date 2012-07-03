Джессика Симпсон уверяет, что ее не заставляют худеть

Джессика Симпсон усердно работает над возвращением своей былой формы вместе с программой Weight Watchers. Видимо, поклонники певицы заволновались, что их любимицу слишком утомляют физические нагрузки после недавних родов. Джессика поспешила заверить их, что с ней все в порядке. "Просто чтобы все знали... Weight Watchers не оказывают на меня никакого давления. Я пытаюсь быть настолько здоровой, насколько это возможно, и чувствую себя прекрасно!" - написала Джессика в своем Твиттере. Напомним, что Джессике предстоит сбросить около 36 килограммов, согласно разработанной для нее программе тренировок. "Было бы здорово чувствовать себя комфортно в бикини, но это не моя цель, - сказала недавно Симпсон. - Я просто хочу влезать в свои джинсы!" Материнство изменило многое в жизни звезды: "Как я сплю и о чем я думаю... Максвелл перевернула все!"