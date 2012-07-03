Виктория Бекхэм слегка улыбнулась

Британская певица и дизайнер модной одежды Виктория Бекхэм порадовала поклонников своей улыбкой. Звезда, которую называют «царевной Несмеяной», поделилась в своем твиттере личной фотографией, сделанной во время отдыха в лос-анджелесском дельфинарии. На фото Виктория позирует с дельфином и улыбается. «Провели с детьми прекрасный день с дельфинами, - написала бывшая «перчинка», - Дельфины безумно красивые!». Стоит отметить, что Викторию редко можно увидеть с улыбкой на лице. За «каменное» выражение лица без эмоций икону стиля прозвали «царевной Несмеяной». Фото viva.ua