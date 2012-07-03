Ландик засветился на концерте ДДТ

Сегодня — ровно год со дня скандальной драки сына нардепа Романа Ландика с моделью Марией Коршуновой в луганском ресторане. Напомним, тогда Ландик избил Машу за то, что девушка плеснула соком на его кроссовки. Видео драки попало в интернет, разразился скандал, и Ландик бежал в Россию (сам он, правда, говорит, что просто уехал с женой отдохнуть), затем был объявлен в розыск, найден, этапирован в Украину и осужден на три года с отсрочкой приговора на 2 года. Как рассказала нам Мария, лишь недавно закончились судебные тяжбы, в ходе которых семья Ландиков пыталась вернуть обратно выплаченные Коршуновой 320 тыс. грн компенсации на лечение после побоев. «Была апелляция, на которой им отказали в этом, — рассказала нам Коршунова. — Сама же я вообще уехала из Луганска в Киев, правда, недавно ездила туда, мне местные врачи назначили курс лечения (после избиения Марии поставили диагноз «сотрясение мозга и перелом носа». — Авт.). С Ландиком за это время, слава богу, не пересекалась. Думаю, я никогда не буду спокойна, слыша имя этого человека. Насколько я знаю, по его делу была апелляция, суд изменил какую-то формулировку, но приговор оставил в силе». Коршунова говорит, что продолжает в столице карьеру модели, а вот с заграничными перспективами из-за истории с Ландиком у нее не складывается. Один из коллег Ландика по луганскому горсовету (Ландик является депутатом) рассказал, что видел Романа за все это время лишь раз: «Спустя некоторое время после освобождения Ландик пришел с женой на концерт ДДТ, я его там видел. На сессии горсовета пока не появлялся. Наверное, выжидает, чтобы вся эта шумиха улеглась, ушел пока в подполье. Потом, может быть, он и вернется к депутатской работе. Мы, кстати, раньше с ним были приятелями, но после скандала с той моделью он как-то отстранился от общения». Ранее адвокат Ландика, Юрий Березовский, говорил, что после освобождения его клиенту пришлось несколько недель лежать в больнице — восстанавливался после СИЗО. Ресторан «Баккара», в котором произошла драка, продолжает оставаться знаменитым местом в городе. Один из пользователей на местном форуме почему-то предложил сделать из заведения... мавзолей, другой с издевкой написал на форуме: «Мечтаю с Лозинским и Феликсом Петросяном (одесский мажор, устроивший ДТП. — Авт.) там покутить славно...». «Обстановка в ресторане осталась прежней, столик, за которым все произошло, остался на своем месте. Посетителей у нас не убавилось», — говорит один из руководителей «Баккары» Артем Цюндик. Также он опроверг слухи о том, что в заведении якобы появилась мини-скульптура Ландика. Фото Сегодня