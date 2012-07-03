Джордж Клуни на целый день отправил собаку в спа-салон

Звездные животные живут роскошной жизнью. Например, Эйнштейн, пес Джорджа Клуни, сейчас резвится на озере Комо в Италии, время от времени посещая салоны красоты для собак. Кокер-спаниель Джорджа Клуни был замечен в спа-салоне для животных, где Эйнштейну сделали стрижку и массаж. Разумеется, пес не упустил возможности и принять ванну. Но далеко не всегда у любимца Джорджа Клуни была возможность купаться в роскоши и заботе. Актер забрал Эйнштейна из лос-анджелесского приюта. Бедняга страдал от избыточного веса и болезней глаз и щитовидной железы. Теперь же Эйнштейна обожает его звездный хозяин, и похоже, их чувства взаимны. "Он любит меня, - говорит Клуни. - Я не могу даже натворить что-нибудь плохое, ведь он все время ходит следом за мной".