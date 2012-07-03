Собчак считает свои миллионы в кровати при свете ночника

Телеведущая Ксения Собчак возмущена действиями Федеральной налоговой службы России. Вчера в интернете появился ролик, в котором Ксения Собчак и Илья Яшин при свете ночника в кровати пересчитывают свои миллионы. Видео сопровождает подпись и голос за кадром: «Заплати налоги – и спи спокойно». На сутки ролик на Ютубе уже собрал более 200 тысяч просмотров. Многие усомнились в том, что ролик действительно снят налоговой службой. А вот у самой ведущей сомнений в этом нет. «Они не о***ли? Использование образа - это вообще подсудное дело! Особенно когда все налоги оплачены и декларации представлены», - возмущается Собчак в своем Твиттере