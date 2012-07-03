Кэти Холмс сняла обручальное кольцо

Кэти Холмс неожиданно для всех подала на развод с Томом Крузом – а теперь актриса еще и сняла обручальное кольцо. А ведь после заявления о разводе прошло всего 4 дня! За это время Кэти уже успела найти временное жилье и перевести туда их с Крузом дочурку. 6-летняя Сури, интересы которой и подтолкнули ее маму к разводу, похоже, пока не догадывается, что скоро между ее родителями разгорится война за опеку над ней. И если о «глубокой грусти» Тома Круза сообщил его представитель, то Кэти Холмс совершенно не грустит – наоборот, она снова улыбается и выглядит гораздо свежее и увереннее в себе.