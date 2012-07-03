Дэвид Духовны разводится с женой

Популярный голливудский актер Дэвид Духовны, звезда сериалов «Секретные материалы» и «Блудливая Калифорния» опять расстается со своей супругой, актрисой Теа Леони. Фото blikwomen.com.ua Актерская пара Дэвид Духовны и Теа Леони уже неоднократно заявляли о том, что они разводятся, но еще ни разу не довели это дело до конца. Например, в прошлом году, причем так же в начале июля, появилась информация о расставании известной голливудской пары. Но Духовны и Леони сумели найти общий язык. Некоторые светские хроникеры посмеиваются, говоря, что Дэвид и Теа переживают летом какое-то обострение, сообщает life.comments.ua. В 2008 году супруги также пытались разойтись. Причиной кризиса в отношениях стала измена жены. Дэвид, по настоянию своей второй половинки, был вынужден провести несколько недель в реабилитационной клинике, где он лечился от гиперсексуальности. Оказавшись на свободе, Духовны уличил свою супругу в неверности. Как выяснилось, пока Дэвид избавлялся от пагубного пристрастия к женщинам, Теа вовсю общалась с Билли Бобом Торнтоном, бывшем мужем Анджелины Джоли. В то время папарацци несколько раз видели Торнтона вместе с Теа Леони. Артист играл в собственной музыкальной группе, и Леони всячески поддерживала Билли Боба на концертах. Интересно, что и самому Духовны приписали роман с тренером по теннису Эдит Пакаи. Девушка признавалась в интервью, что тесно дружит с артистом и считает его умницей и красавцем. Именно тогда пара впервые разъехалась. Теа стала жить с детьми в Нью-Йорке, в то время как Дэвид продолжил лечение в одной из клиник Лос-Анджелеса. Однако уже в январе 2009 года супруги заявили о том, что они вновь вместе. И вот сейчас звездная пара опять расстается. Причина такого поворота событий не уточняется. Пара объединяется только для совместных прогулок и бейсбольных матчей с их младшим сыном Кидом. Мальчик очень тяжело переживает развод родителей. А светские хроники выражают надежду, что Дэвид и Теа все-таки сойдутся снова.