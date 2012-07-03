Волочкова не в восторге от себя обнаженной

Находясь на Кипре, Анастасия Волочкова узнала о том, что украинский скульптор изваял ее из белого мрамора. Об обнаженной и каменной балерине ей сообщили в Twitter. В своих эмоциях Волочкова оказалась крайне сдержана. Балерина отметила, что, возможно, она и Галатея, но «этот дядя» не Пигмалеон. Можно предположить, что ехать в Луганск для того, что бы увидеть себя из мрамора лично балерина вряд ли захочет. Отметим, журналистам скульптор признался, что его абсолютно не волнует, что думает о качестве его скульптуры и схожести с оригиналом сама Волочкова. Напомним, автором скульптуры, выполненной из 3-х метрового мраморного блока, является известный украинский скульптор, «король мрамора» Николай Шматько. В 2008-м Николай изваял из белого мрамора обнаженную Юлию Тимошенко.