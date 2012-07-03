Жерар Депардье лечится украинскими пчелами

К своим шестидесяти трем годам бесспорный любимец миллионов зрителей французский актер Жерар Депардье находится не в лучшей форме. А поддерживать здоровье все же надо! Прибегать к услугам фармацевтов он не очень горит желанием, старается использовать все больше природные способны. В частности, будучи в Крыму по коммерческим делам (как известно, Депардье занимается виноделием), он прослышал о том, что есть в селе Дивном необычная пасека, где лечат пчелами. Ее хозяин – известный крымский пчеловод Вячеслав Савин. У него крупное пчелиное хозяйство, насчитывающее восемьдесят миллионов пчел. Вот к его услугам и прибегал известный актер. Причем, способ лечения, разработанный Савиным, весьма необычен. Его пациенты не только употребляют продукты пчеловодства, но и лечатся …лежанием на ульях. Кстати сказать, у Савинова лечился и Виктор Ющенко, и Владимир Жириновский. А еще французский актер любит лечиться красным вином. И правильно делает, поскольку и медики рекомендуют использовать его в укреплении здоровья. И статистика показывает, что жители Средиземноморья, в рацион которых обязательно входит сухое красное вино, живут дольше и отличаются крепким здоровьем.