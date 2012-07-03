Пэрис Хилтон устроила драку на парковке ночного клуба

Пэрис Хилтон со своим приятелем Брэндоном Дэвисом и его друзьями были пойманы с наркотиками на стоянке клуба Bootsy Bellows на бульваре Сансет в Западном Голливуде. Папарацци удалось сделать запрещённые снимки, на которых Пэрис Хилтон балуется наркотиками, прежде чем отправиться на тусовку в клуб. Когда она поняла, что их застукали, то, по словам фотографа, практически сошла с ума. Пэрис Хилтон, её парень и друзья набросились на мужчину и вырвали у него из рук камеру. Как сообщил позже избитый фотограф, заявлять в полицию он пока не собирается: - Пэрис Хилтон была на наркотиках. Я знаю, что такое наркотики, я видел много людей находящихся под их действием, и Пэрис одна из них. Она напала на меня без причины, как вы можете видеть на видео. Она повисла у меня на шее, а её друзья стали избивать меня на парковке, где никто не мог нас увидеть. И только когда я добрался ближе к выходу, они стали менее агрессивны. Тут же набежали другие папарацци, но никто мне не помог, все только делали снимки.