Княгиня Шарлен оценила кутюрную коллекцию

Вот уже третий день в Париже проходит Неделя высокой моды. Свои шедевральные модели представляют ведущие французские и итальянские модные дома. Но самым знаковым фэшн-шоу, безусловно, стал показ коллекции от Christian Dior. Ведь в роли кутюрье дебютировал новый креативный глава дома Раф Симонс. Посмотреть на наряды от Рафа собрались самые авторитетные персоны в мире моды. Тут были и Донателла Версаче с Марком Джейкобсом, и Анна Винтур с Карин Ройтфелд, Антуан Арно с Натальей Водяновой. Не обошлось без звездных дам: Марион Котийяр, Шэрон Стоун, Дженнифер Лоуренс. Но самой особенной гостьей шоу стала… конечно же, княгиня Монако. Ее Светлость Шарлен в свое время говорила, что намерена превратить Монако в центр моды. Но пока княгиня присматривается. Стоит отметить, что модные показы Шарлен посещает не так часто, как хотелось бы дизайнерам. Так что появление княжеской особы на дефиле Christian Dior — добрый знак для Симонса. Немного о самой коллекции. Для начала модельер постарался не изменить себе. Модели щеголяли в черных брючных костюмах, строгих пальто и минималистичных платьях. Одним словом, это были комплекты в духе Jil Sander. Затем были представлены туалеты силуэта «песочные часы» — легендарный диоровский new look. Приталенные и декольтированные платья в пол украшены вставками из камней и страз. Для своей первой кутюрной коллекции Симонс выбрал насыщенные оттенки синего, красного, классический черный и фуксию. Профи отмечают, что, к сожалению, без мелких недостатков не обошлось. Но в первый раз Рафу, учитывая то, что он готовил шоу в очень сжатые сроки, это прощается. Фото http://www.kleo.ru/club/actualina/al27956-ph272513.shtml>kleo.ru