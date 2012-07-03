Бывшая девушка Роналду родит Балотелли ребенка

22-летний футболист сборной Италии Марио Балотелли станет отцом. Девушка нападающего Манчестер Сити Рафаэлла Фико, которая старше его на два года, заявила, что беременна. "Я жду ребенка, отец - Марио", - рассказала итальянская модель, актриса и телеведущая журнала "Chi". Фико сообщила Балотелли о беременности за день до полуфинального матча чемпионата Европы. Фото УНИАН "Я позвонила ему и спросила, согласен ли он, чтобы мы стали родителями? Он был в восторге. Мы хотим еще раз попробовать улучшить наши отношения. Он никогда не переставал любить меня", - сказала Рафаэлла о Балотелли, забившем два гола в ворота Германии (2:1). Ребенок родится в середине февраля 2013 года. - Я думаю, что это мальчик, - сказала будущая мама. Ранее Фико имела отношения с португальской звездой мадридского Реала Криштиану Роналду. В одном из интервью как-то даже признала, что "Супер Марио" - лучший любовник, чем Роналду. Балотелли родился в Палермо в семье иммигрантов из Ганы, и воспитывался приемными родителями в Брешии.