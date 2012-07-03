Звезда «Дневники вампира» выставил себя на аукционе

{-1} Звезда сериала «Дневники вампира» Йен Сомерхолдер принял неординарное решение. Он выставил себя в качестве лота на благотворительном аукционе. Итак, один из самых сексуальных вампиров в мире предлагает «купить» свою кандидатуру на обед. Организация Charitybuzz проводит аукцион, который дает шанс пообедать со звездой в американском городе Атланта. Все средства, вырученные от аукциона, пойдут в пользу благотворительного фонда Йена Сомерхолдера, а именно, помогут наконец-то звезде осуществить свою давнюю мечту, открыть приют для животных. Йен дал интервью одному изданию, в котором сообщил, что целью его фонда является не только сохранение видов и их нормальное существование, но и защита животных, а также воспитание молодежи. Есть слишком много животных, которые подвергались жестокому обращению, которых избивали и бросили в конце концов. Они были подвергнуты остракизму, у них проблемы с поведением, и они очень часто голодают. Актер считает, что это просто невероятно, что люди способны делать с животными, а потому уход за ними так важен. Аукцион продлится до 18 июля, а значит, время еще есть. Поможет эта акция профинансировать приобретение земельных участков, на которые положил глаз Йен Сомерхолдер. Актер сериала «Дневники вампира» стремится создать некую священную обитель для животных, своего рода реабилитационный центр. Также он подойдет и для проблемной молодежи. Йен хочет собрать детей, у которых имеются поведенческие проблемы, и исправить их с помощью развития сострадания к животным. Актер так устал от отсутствия сострадания в мире и от того, что дети растут в таком окружении. © Raut.ru публикация от 03.07.2012 14:00. Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только при наличии прямой активной ссылки на источник.