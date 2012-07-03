Принц Андреа Казираги женится

Еще один завидный жених и принц безвозвратно потерян для аристократок и it girls мирового света! Внук Грейс Келли, белокурый Андреа Казираги, и его девушка Татьяна Санто-Доминго официально объявили о помолвке. Молодые люди встречаются уже семь лет (их познакомила на одной из вечеринок Шарлотта Казираги), так что решение вступить в законный брак вполне осознанное и взвешенное. Правда, рассчитывать на большую королевскую свадьбу в этом году не приходится: Андреа и Татьяна поженятся в 2013 году. Тем лучше — будет больше времени на подготовку пира на весь мир. Фото moizvezdi.ru