В сеть попали снимки юной Кэти Холмс

Скандальный и внезапный развод Тома Круза и Кэти Холмс поднял шумиху вокруг обоих актеров. И если Круз стал для общественности изгоем и фанатиком, помешанным на религии, то Кэти предстала в образе благородной матери семейства, спасающей собственную дочь от неразумного отца. Естественно, в этом свете все, что касается личной жизни актрисы, вызывает неподдельный интерес и ажиотаж. Недавно в интернет попали раритетные кадры детства, юношества и ранней молодости Холмс. Известно, что Кэти родилась в большой семье, начинала свою карьеру как модель, к 1996 году снялась в первом фильме. Наибольшую известность актриса приобрела после участия в сериале «Лето наших надежд» (или «Бухта Доусона»). Нельзя сказать, что Холмс – звезда первой величины в Голливуде: самой заметной ее работой стала роль Рэйчел Доуз в фильме «Бэтмэн: начало». Многие ее коллеги обвиняли актрису в браке по расчету: брак с суперпопулярным Крузом стал привлекать к ней внимание крупных агентов. Фото fashiontime.ru