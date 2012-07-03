Еву Лонгория вела к алтарю ее собачка

Недавно известная “отчаянная домохозяйка” Ева Лонгория снялась в рекламе кошачьего корма. Но это совсем не значит, что актриса любит кошек, а не собак. Совсем наоборот, Лонгория просто помешана на своих домашних любимцах – собаке породы мальтийская болонка по кличке Джинкси и двум померанским шпитцам. Представьте себе, болонка звезды была признана самой гламурной, дорогой и ухоженной собачкой Голливуда. Даже когда Ева шла под венец, маленькое пушное чудо сопровождало ее. Песик был одет в милое платье и ошейник с натурального жемчуга.