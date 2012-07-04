Создательница "Гарри Поттера" выпускает "взрослый" роман

Новый роман британской писательницы Джоан Роулинг готовится к печати. Издательский дом Little, Brown & Company, с которым Роулинг заключила договор на выпуск своей первой книги, рассчитанной на взрослую аудиторию, представил обложку новой книги. Она оформлена в духе минимализма: на красно-желтом фоне изображен лишь росчерк в графе для голосования, инициалы и фамилия автора, а также название произведения - "Casuаl Vacancy". Роман поступит в продажу в Великобритании 27 сентября. Автор получивших всемирную славу романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере надеется, что ее новое произведение, действие которого разворачивается в сельской Англии, также сможет заинтриговать читателей из разных стран мира. Согласно информации, размещенной на сайте издательства, сюжет нового романа Роулинг будет вращаться вокруг событий, последовавших после внезапной смерти Барри Фэрбразера - члена приходского совета из вымышленного местечка Пагфорд. Борьба за освободившееся кресло на местных выборах вносит серьезные перемены в жизнь героев произведения. "Пагфорд кажется идиллическим английским селением со старинным аббатством и вымощенной булыжником торговой площадью. Однако за красивым фасадом скрывается город, погрязший в войне. Войне богатых с бедными, подростков с родителями, жен с мужьями и учителей с учениками", - говорится в аннотации к книге. Новый роман самой состоятельной писательницы мира обещает стать бестселлером вне зависимости от его художественной ценности. Книжные магазины страны уже отмечают повышенное количество предварительных заказов на долгожданную новую книгу Роулинг, которой предстоит выполнить крайне непростую задачу. Роулинг, которая на протяжении многих лет говорила о том, как она устала от Гарри Поттера и популярности этого героя, предстоит переломить представление о себе как о творце произведений исключительно для детей и подростков. В официальной библиографии писательницы к настоящему моменту - семь сказочных романов, один рассказ и еще три книги, посвященные миру "поттерианы".