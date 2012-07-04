Фреймут подарили место на кладбище

Выяснилось, что очаровательную телеведущую Ольгу Фреймут привлекает не только романтика, но и мистика. И если кого-то передергивает от мыслей о кладбище и духах умерших, то Оля наоборот любит посещать подобные места. Более того, по ее словам, в Атланте (США) ей уже подарили место на элитном Оклендском кладбище. - В прошлом году мы с Сашей Педаном были в Атланте. И я повела его на Оклендское кладбище, к могиле американской писательницы Маргарет Митчелл. Саша был удивлен тому, что мы отправились в такое место. Вы не поверите, но на территории кладбища развита целая индустрия: кафе, магазинчики с сувенирами на соответствующую тематику. Не скажу, что мне это понравилось, но захотелось быть похороненной именно здесь. Я познакомилась с директором кладбища Девидом. И он рассказал, что захоронения проходят у них всего лишь раз в три года. Каким было мое удивление, когда я вернулась в Киев и прочла от Девида сообщение в Facebook: "Ольга, приезжайте, Ваше место Вас ждет!", - заливаясь от смеха, рассказала Оля Фреймут. Подарок Оля приняла. Но своих поклонников успела заверить: воспользоваться предложением планирует очень не скоро.