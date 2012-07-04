Кэти Холмс похорошела после расставания с Томом Крузом

На этой неделе весь мир потрясла новость о том, что самая образцовая пара Голливуда, Том Круз и Кэти Холмс, разводятся. Более того, инициатором разрыва стала именно Кэти, которая утверждает, что очень устала от саентологии мужа. Все это время Кэти позволяла себе регулярно выходить на улицу без макияжа и с растрепанными волосами. Актриса практически совсем перестала следить за своей внешностью, что крайне негативно сказывалось на ее естественной красоте - синие круги под глазами и седые пряди ничуть не украшали известную актрису. Теперь же после того, как Холмс решилась наконец-то подать на развод, она буквально расцвела за считанные дни. Вчера утром Кэти была замечена с аккуратным макияжем, в платье и на высоких каблуках, чего с ней никогда не случалось ранее, пока она проживала с Томом Крузом.