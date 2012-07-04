Криштиану Роналду и Ирина Шейк на отдыхе

Известный португальский футболист Криштиану Роналду и русская модель Ирина Шейк отправились в отпуск во Францию, чтобы развлечься перед свадьбой. Футболист и модель устроили для посетителей местного пляжа настоящее сексуальное представление. Звездная парочка, не обращая внимания на окружающих, целовалась, обнималась и дурачилась. Ирине Шейк и Криштиану Роналду так редко удается увидеться, что обычно им не хочется терять ни единой секунды, которую они могут провести вместе. Кстати, возможно скоро футболист и модель будут видеться гораздо чаще – ходят слухи, что после свадьбы звездная чета планирует строить семейную жизнь в одной стране – Ира переедет в дом футболиста. Напомним, что познакомилась эта парочка в 2010 году, в 2011 году Криштиану сделал Ирине предложение, а в июне этого года спортсмен заявил, что уже в июле у них состоится свадьба.