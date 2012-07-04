Forbes назвал Тома Круза самым высокооплачиваемым актером Голливуда

Том Круз стал самым высокооплачиваемым голливудским актером по версии журнала Forbes, за год он заработал 75 миллионов долларов, говорится в сообщении, размещенном на сайте журнала. Журнал Forbes определил десятку самых влиятельных актеров Голливуда Лидер списка прошлого года - Леонардо Ди Каприо - опустился на вторую строчку рейтинга. Его доход за год сократился почти в два раза - с 77 миллионов до 37 миллионов долларов. Третье место в списке Forbes, как и в прошлом году, досталось комику Адаму Сэндлеру. Но и его доходы в этот раз оказались ниже прошлогодних - в этом году он заработал 37 миллионов, тогда как в прошлом году его заработок составил 40 миллионов долларов. В пятерку самых дорогих актеров Голливуда вошли такие звезды кинематографа, как Дуэйн Джонсон, заработавший 36 миллионов долларов, и комик Бен Стиллер, доход которого составил 33 миллиона долларов. Звезда скандального фильма "Диктатор" Саша Барон Коэн, заработавший 30 миллионов долларов, занял шестую строчку рейтинга. Свое место он поделил с Джонни Деппом и Уиллом Смитом. Оба этих актера по итогам года показали меньшие уровни дохода, чем раньше - в прошлый список Депп "пришел" с 50 миллионами, а Смит - с 36 миллионами долларов. Новыми именами в списке Forbes стали Майкл Уолберг, заработавший 27 миллионов, и Тейлор Лотнер, отставший от Уолберга всего на полмиллиона - до 26,5 миллиона долларов.