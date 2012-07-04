Княжеская чета Монако проигнорировала годовщину своей свадьбы

Княжество Монако полнится очередными слухами. В понедельник, 2 июля, исполнился ровно год со дня свадьбы Его Светлости Альбера II и Ее Светлости Шарлен. Но где праздник, фейерверки или хотя бы приватное семейное торжество? Как ни странно, но супруги предпочли провести знаменательный день не вместе. В понедельник князь и княгиня находились в сотнях километров друг от друга. Шарлен отправилась на кутюрные показы в Париж, а Альбер занимался внутренними делами государства. И никаких романтических вечеров. На выходных супруги посетили мероприятие Monaco Red Cross Pique-Nique — встречу с представителями Красного Креста. Встреча проходила в неформальной обстановке — в городском парке имени Принцессы Антуанетты. Княгиня появилась в очаровательном летнем платье. К этому наряду очень шел букет белых роз, который Шарлен галантно преподнес один из юных участник встречи. Ее Светлость была настолько тронута, что до окончания мероприятия не выпускала букет из рук. Сплетники снова оживились и заговорили о «редко улыбающейся» Шарлен с «грустным взглядом». Впрочем, на фэшн-шоу Dior княгиня выглядела достаточно оживленной. Затем обозреватели вспомнили о том, что даже во время медового месяца, в ходе визита в ЮАР супруги проводили ночи в разных отелях. Вспомнили, как брак пары называли «фиктивным» и как невеста якобы пыталась улететь из Монако прямо перед свадьбой, когда обнаружила, что у Альбера есть внебрачный ребенок. Впрочем, журналисты пока стараются не горячиться. Поскольку Альбер уже не раз предупреждал, что подаст в суд на любое издание, распространяющие лживые сплетни о его личной жизни. «Все эти слухи возмутительны. Это невыносимо», — заявил правитель публике через французское издание Nice-Matin и несколько главных газет княжества. Фото hellomagazine