Мила Кунис набрала 25 лишних кило

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис резко набрала вес. Однако новым формам Мила только рада. Ради роли Лили в психологическом триллере Даррена Аронофски «Черный лебедь» Кунис пришлось сбросить 44 килограммов. «Доска!» - вспоминает сегодня о своей фигуре актриса и признается, что, по ее мнению, тогда у нее не было ни груди, ни округлостей. Сейчас же Мила вновь чувствуется себя красивой и сексуальной. По ее словам, за последнее время она набрала 25 килограммов и совершенно не считает их лишними. Более того, свою фигуру Мила Кунис называет просто роскошной. Кроме того, набрать вес ей понадобилось для съемок в новом фильме.