Карла Бруни шокирована слухами о ее беременности

Супруга экс-президента Франции Николя Саркози 44-летняя Карла Бруни-Саркози опровергла слухи о том, что она снова ждет ребенка, сообщает во вторник агентство Франс Пресс. На минувшей неделе французский журнал Closer сообщил, что Бруни, которая восемь месяцев назад родила дочь Джулию, вновь ждет ребенка. По словам главного редактора журнала Gala Маттиаса Гюртлера, Бруни опровергла эти слухи через одного из приближенных и дала разрешение на публикацию. "Нет, я не беременна", - сказала бывшая первая леди. По информации Gala, Бруни была шокирована и возмущена распространением слухов о ее беременности. Свои предположения о беременности супруги Саркози журналисты основывали на том, что она по-прежнему носит мешковатую одежду и не может вернуть себе прежнюю форму. Джулия Саркози, родившаяся 19 октября 2011 года, стала первым общим ребенком экс-президента Франции и его супруги. У Николя Саркози есть еще три сына: Пьер и Жан от первого брака и Луи - от второго. У Бруни также есть сын Орельен.