Новые апартаменты Кэти Холмс и Сури Круз

Актриса Кэти Холмс окончательно прекратила общение с Томом Крузом и перебралась в отдельное жилье вместе с дочерью Сури. Похоже, что неожиданное решение Кэти Холмс развестись с самым высокооплачиваемым актером Голливуда Томом Крузом не было таким уж неожиданным. Как оказалось, Кэти уже долгое время готовилась к такому повороту событий, и еще три недели назад сняла новое жилье на Манхэттене, куда на днях переехала с дочерью Сури Круз. Для новой жизни после развода, Холмс выбрала шикарные 12-комнатные апартаменты, интерьер которых украшен творениями художников школы Hudson River и древнегреческими и римскими артефактами. Новая обитель обошлась актрисе в $12 тыс. за месяц. Фото http://bestin.ua/news/news-world/1750>bestin.ua