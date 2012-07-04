Волочкова хочет купить дом на Крите

Анастасия Волочкова решила приобрести домик на побережье Греции. Однако место, где будет располагаться будущий дом танцовщицы, оказалось дорогим даже для нее. Как известно, земля на одном из самых популярных заграничных курортов сегодня пользуется особым спросом. Средняя ценовая стоимость коттеджа на Крите составляет более чем полмиллиона долларов. "Дом находится прямо на острове, неподалеку от места, которое несет в себе мифологическую историю о дочери критского царя Ариадне", - рассказала Настя. Уже через несколько дней балерина вернется на родину и продолжит свою танцевальную карьеру. Артистка, привыкшая ни в чем себе не отказывать, остановилась именно на этом варианте. К слову, именно там сейчас Волочкова отдыхает с дочкой и мамой после страшной аварии, случившейся с ней неделей ранее. "Знаете, момент автокатастрофы очень изменил мое мировоззрение. Я радуюсь не просто каждому дню, проживаемому мною, а каждой его минуте, - поделилась Волочкова. - Мне сейчас очень хорошо и в моих планах покупка дома здесь, в Греции, который я уже присмотрела на Крите". Впрочем, перебираться за границу навсегда Волочкова пока не решается. Уже на следующей неделе, после приятного лечения морским воздухом и южным солнцем, знаменитая блондинка вернется на родину и снова приступит к работе. Ведь в России балерину с нетерпением ждут не только поклонники ее творчества, но и многочисленные возлюбленные, о наличии которых Настя откровенничает без стеснения.