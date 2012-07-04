Мария Шарапова назначила день свадьбы

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что ее свадьба со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, играющим за турецкий клуб «Анадолу Эфес Пилсен», состоится 10 ноября в Стамбуле, сообщают «Вести. Ru » . По словам 25-летней спортсменки, церемония «пройдет в узком кругу и будет достаточно скромной». Напомним, о помолвке Шараповой и Вуячича было объявлено еще в октябре 2010 года. Пара планировала сыграть свадьбу нынешним летом, но из-за серии турниров «Большого шлема» и Олимпиады-2012, перенесла церемонию на осень. «Я смотрела ,a href=«Я смотрела свадьбу британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон и подумала тогда, что она была грандиозной, — призналась Шарапова. — Миллионы людей по всему миру проявили участие к этой паре. И мне понравилось платье Кейт. Но я не смотрела церемонию с целью взять что-либо на заметку для моей свадьбы!» .свадьбу британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон и подумала тогда, что она была грандиозной, — призналась Шарапова. — Миллионы людей по всему миру проявили участие к этой паре. И мне понравилось платье Кейт. Но я не смотрела церемонию с целью взять что-либо на заметку для моей свадьбы!»