Сын Медведева подал документы в МГИМО

Сын премьер-министра Дмитрия Медведева Илья пошел по стопам отца. Как сообщает источник «РБКdaily» в приемной комиссии, он подал документы на прием на факультет международного права МГИМО. «Как и все школьники, он воспользовался правом подать документы в несколько вузов», — сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, не конкретизировав названия вузов. Как отмечает издание, МГИМО традиционно считается одним из немногих российских вузов, где предпочитают учиться дети высокопоставленных чиновников. В разное время там учились сын Сергея Иванова, дочери Михаила Зурабова, Михаила Касьянова, внучки Михаила Горбачева. Кроме того, образование в этом университете получила телевизионная ведущая и активная оппозиционерка Ксения Собчак. Ранее в блогосфере обсуждалась информация о том, что Илья Медведев намерен поступать на юридический факультет МГУ. Человек с таким же именем выиграл олимпиаду среди школьников «Ломоносов» по праву. Это дает возможность школьнику поступить на юрфак МГУ без конкурса и вне зависимости от результатов ЕГЭ. Фото wday.ru