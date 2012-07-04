Хайди Клум больше не хочет замуж

Спустя год после заявления о разрыве отношений с певцом Силом, популярная модель Хайди Клум дала интервью, в котором рассказала о браке и планах на будущее. «Я не знаю, выйду ли я когда-нибудь замуж» - заявила 39-летняя модель в интервью немецкому журналу Bild am Sonntag. Несмотря на то, что ей «очень нравилось в браке с Силом», она не уверена, что когда-либо решится вступить в институт брака снова. «Я обожала наши свадебные церемонии, которые мы повторяли каждый год. Для всей нашей семьи это были незабываемые праздники» — поведала Хайди, — но к сожалению, из этого все равно ничего не получилось». Заглядывая в будущее, одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире старается настраивать себя позитивно. «Есть вещи и пострашнее разводов. Я считаю, что каждый человек должен делать все, чтобы приблизиться к своей мечте. И я не исключение. На сегодняшний день я концентрируюсь на своей семье, строю планы на будущее, и не могу не признаться, что я счастлива». А вот новых отношений у модели пока нет, она опровергла информацию о романе с Томасом Хаем, связь с которым ей приписывали в прессе. «Я думаю, что он замечательный парень, но точно не для меня» — заявила Хайди. Напомним, что брак Хайди Клум и Сила продолжался семь лет. Они воспитывали четырех детей, в том числе и старшую дочь Хайди от предыдущих отношений, которую Сил усыновил. Они выглядели любящей парой, и для общественности их разрыв стал настоящим шоком.