Супруга Жака Ширака попала в ДТП

Автомобиль супруги бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадетт столкнулся на трассе с оленем. Как пишет Parisien, авария произошла на трассе в 50 км от города Тюль департамента Коррез еще в понедельник. Олень внезапно выскочил на дорогу. Сотрудник охраны семьи Ширак, который управлял автомобилем, не смог избежать столкновения. Бернадетт Ширак в аварии не пострадала, но автомобиль был серьезно поврежден. О том, выжил ли при столкновении олень, не сообщается. Отметим, что ранее бывшего президента Франции Николя Саркози признали наиболее злостным нарушителем правил дорожного движения среди кандидатов на высший государственный пост. К такому выводу пришел журнал "Ауто-плюс", с 2000 года наблюдающий, как французские политики ведут себя за рулем собственных авто и как управляют транспортным средством их шоферы. Накануне выборов во Франции эксперты издания отметили, что нынешние кандидаты в президенты ездят спокойнее, чем их предшественники в 2007 году. Впрочем, добавили они, до безупречного вождения экс-президента Жака Ширака им все равно далеко.