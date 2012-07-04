Алек Болдуин завещал филармонии миллион долларов

Алек Болдуин так рад своему вновь обретенному статусу мужа, что решил порадовать и деятелей искусства крупными вложениями в их развитие Актер завещал Нью-йоркской филармонии в Линкольн-центре миллион долларов. Однако эти деньги попадут по назначению, очевидно, еще не скоро. А прямо сейчас использовать на благо искусства его пожертвование в 500 тысяч долларов может театральная компания Roundabout, крупнейшая некоммерческая театральная группа, в постановках которой когда-то участвовал Алек Болдуин. «Единственная причина, почему я решил обнародовать информацию о своих пожертвованиях, это напоминание людям, что нельзя забывать об искусстве, - заявил Болдуин. - Большинство благотворительности направлено на медицину и образование, а искусство только на четвертом или пятом месте». Актер рассказал, что проекты, которым он уже помог, приносят сейчас ему отличный доход. «Все, ради чего я стараюсь - прибыль, - шутит Алек, - Как бы мне открыть открыть продовольственную компанию, как у Пола Ньюмана, и начать так же печатать деньги? Может, мне продавать гель для волос?»