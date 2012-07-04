Футболист Балотелли сомневается в своем отцовстве

Бывшая подруга нападающего "Манчестер Сити" и сборной Италии Марио Балотелли – Рафаэлла Фицо – в интервью журналу Chi заявила, что ждет ребенка от него. Сам футболист намерен добиться того, чтобы был сделан ДНК-тест на определение отцовства. "Я бы предпочел не говорить о своей личной жизни на публике. Но сейчас считаю нужным расставить все точки над "i". Делаю это в первый и последний раз. Наши отношения с Рафаэллой закончились в начале апреля, и с тех пор мы не встречались, не слышали ничего друг о друге. Я не имел ничего общего с ее жизнью, а Рафаэлла не имела ничего общего с моей . Она хорошо знает, что мы расстались, и я не намерен возвращаться к ней",- сказал игрок. Бывшая девушка Роналду родит Балотелли ребенка О беременности бывшей девушки узнал несколько дней назад. "Я решил связаться с Рафаэллой. И она подтвердила мне, что это правда. Я очень разочарован. Не думаю, что это нормально, когда я узнаю об этом только на четвертом месяце беременности. Не понимаю, почему она не связалась со мной немедленно, когда обо всем узнала. Кроме того, меня раздражает, что она пытается делать деньги из этой истории, продавая фотографии и интервью. Не собираюсь отказываться от ребенка, но мне нужны доказательства, что он мой", – заявил футболист.