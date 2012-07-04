Принц Уильям отметил юбилей в русском ресторане

Принц Уильям, герцог Кембриджский, отметил свой тридцатый день рождения в русском ресторане в Лондоне. В королевской пресс-службе Букингемского дворца от комментариев отказались: "Мы не можем ничего сказать, это была частная вечеринка. У вас есть информация, что он ходил в русский ресторан? Мы ничего не комментируем. Это в любом случае было частное мероприятие, так что если даже он там был - без комментариев". Однако то, что принц отмечал свой юбилей именно русскими блюдами, подтвердил директор ресторана Антон. "Было около сорока человек, приближенных друзей Уильяма. Он пришел с супругой. Ему очень понравилось. Пирожки шли на ура. Оставались допоздна у нас. Специального меню в принципе как такового не было, была вся наша русская классика: бефстроганов, пельмени, голубцы, пирожки с мясом и капустой", - сообщил ресторатор. Высокопоставленные гости сидели в нижнем помещении заведения, на втором же этаже продолжали принимать обычных посетителей. Ресторан, где якобы был Уильям, находится в центральном Лондоне и открылся около полутора месяцев назад. Это среднее по лондонским меркам заведение, обычный чек - 100 фунтов стерлингов. В меню же входят пельмени с камчатским крабом за 17 фунтов, голубцы - 18 фунтов, блины с осетровой икрой стоят 100 фунтов, если брать 30 граммов икры. Напомним, ранее в пресс-службе Сент-Джеймского дворца, являющегося резиденцией двух сыновей наследника британского трона принца Чарльза - принцев Уильяма и Гарри, сообщили лишь, что Уильям "возьмет небольшой тайм-аут", чтобы отметить юбилей, но делать из него большое событие он не собирается - торжество пройдет "без всякой помпы". Между тем, как сообщает газета The Sun, супруге Уильяма Кейт, обещавшей устроить мужу незабываемое 30-летие, удалось сдержать слово. Молодая женщина подарила принцу катание в открытом море на надувном круге, привязанном к катеру. Планируя свой подарок, Кейт надеялась, что будет по-летнему тепло, однако именно 21 июня погода испортилась, что однако не заставило Уильяма отказаться от экстремального развлечения. По словам издания, Кейт, брат Уильяма принц Гарри, а также небольшая группа ближайших приятелей принца катались со смеху, когда тот под дождем скакал по волнам в холодном море. "Для большинства 30-летних, только что унаследовавших 10 миллионов фунтов стерлингов, последнее, что они хотели бы сделать, это замерзнуть насмерть в Уэльсе. Но Уильям есть Уильям", - заявил изданию близкий к паре источник. Состояние в 10 миллионов принц получил в качестве посмертного подарка от своей матери принцессы Дианы, погибшей еще в 1997 году. Согласно ее завещанию, по достижении Уильямом 30 лет ему перешла половина суммы из фонда, стоимость которого в настоящий момент достигает 20 миллионов фунтов, созданного принцессой для своих двоих сыновей. Вторую половину фонда получит принц Гарри, когда 15 сентября 2014 года ему исполнится 30. Немаленький подарок на юбилей получил принц и от своей бабушки королевы Елизаветы II: та вместе с супругом герцогом Эдинбургским подарила внуку коттедж на территории королевского поместья Сэндрингхэм в графстве Норфолк. Фото womanews.ru