Бывшая жена Шустера переехала жить в Москву

Ольга Невская, которая была любимой телеведущего Савика Шустера, снова начинает жизнь с чистого листа. Вернулась из Киева в Москву, начала получать второе высшее образование-режиссерскую и работать над новыми проектами, сообщает ТСН.Особливе. С Савиком Шустером известный стилист и продюсер прожила 10 лет. Теперь обо всем старается забыть. "Я этого человека очень любила. Я, после того, как была вынуждена уйти, четыре месяца просто пролежала, не вставая. С того времени мы не попрощались, человек написал мне электронное письмо о том, что он не желает больше, чтобы я работала с ним, и хочет, чтобы я написала заявление об увольнении. Я это сделала. С тех пор мы ни разу не общались ", - рассказывает Ольга. У телеведущего Савика Шустера теперь также новая жизнь. С новой возлюбленной - 28-летней блондинкой Аленой Ореховой. О женщине, которая ради него бросила работу и переехала в другую страну, ни слова. "К сожалению, получается, что человек, которого я любила, ценила и считала своим лучшим другом, до такой степени отрицательно относится ко мне сейчас. Это очень больно, поверьте. Потерять не просто любимого человека, потерять друга. И не понимать, за что ? "- говорит женщина. Они были не только парой. Они были творческим тандемом. В Киеве Ольга Невская работала вместе с Шустером на его студии. Жила с ним в съемной квартире и когда покупала собственное жилье думала о совместном будущем. Теперь Ольга Невская знает как бороться с депрессией. Она не обращалась к врачам. А только много работала - начала писать прозу, рисовать и учиться. Придумала и еще собственный рецепт. "Я копала бассейн. Физический труд повышает самооценку", - делится опытом Ольга. Теперь женщина ищет работу и работает над своим первым крупным фильмом. Она и сценарист, и режиссер, и оператор. Все ее планы связаны с работой. Она признается - о любви сейчас ей даже думать трудно. Но ее будущий фильм - все же о любви. И со счастливым финалом. "Я очень долго любила говорить своим друзьям: оставьте мне, пожалуйста, хоть недоноски розовых очков, не надо из меня их снимать, иначе очень больно будет смотреть на жизнь: я просто не хочу", - рассказывает женщина.