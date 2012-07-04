Василий Вирастюк тюнинговал свой Кадиллак

Самый сильный человек мира Василий Вирастюк решил экономить, и на своем авто "Кадиллак", стоимостью в 125 тысяч долларов, и установил газовый баллон, сообщает ТСН.Особливе. Вирастюк жалуется, что за всю жизнь у него было много автомобилей, но этот оказался самым прожорливым. Силач посчитал, что, пока, газ дешевле бензина, и если установить баллон, расходы на передвижение уменьшатся. "Это не какой-то тюнинг, это только экономия денег. Я не стыжусь этого, я поставил на такой автомобиль 140 литровый газовый баллон", - рассказал силач.