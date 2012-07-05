Николь Кидман назвала Тома Круза деспотом, извращенцем и насильником

После того, как в западной прессе появилась информация о разводе Кэти Холмс и Тома Круза, обсуждения бракоразводного процесса поползли по всему миру. А ведь, оказывается, симпатяга Круз не так чтобы совсем и симпатяга... Экс-супруга Тома Николь Кидман сделала шокирующее признание о деспотичном характере Круза, его страсти к сексуальным унижениям, пыткам и насилию. Николь Кидман поделилась своими откровениями в интервью для GQ magazine: "Моя беда в том, что я слишком любила Тома и старалась, во что бы то ни стало, угодить ему во всем. Когда ты находишься с ним рядом, тебя не покидает чувство, что ты недостойна его, что тебе крупно повезло быть женой самого Тома Круза. Такой культ личности он создает сам, так как у него чрезвычайно властный характер и неудержимое желание все и всех контролировать", – передает hochu.ua. Также Николь рассказала некоторые интимные подробности ее брака с Томом: "Я будто на 10 лет попала в сексуальное рабство. Я терпела унижения и многочисленные пытки сексуального характера, что поначалу было для меня "острой" забавой. Но игры постепенно переросли в домашнее насилие с омерзительными сексуальными атрибутами и изощрениями". Удивительно, что всегда столь молчаливая и немного таинственная Николь вдруг раскрыла все карты и выставила своего знаменитого экс-супруга далеко не в лучшем свете. "Я долгое время вела дневники, в которых описывала все ужасы совместной жизни с Томом. Я помню, как-то раз он нашел мои записи, в страхе уничтожил их и назвал меня душевнобольной. После этого случая при малейшем непослушании Круз угрожал упечь меня в психиатрическую больницу, из которой мне никогда не найти выхода. После развода я снова начала вести дневники, но встретив Кита Урбана, решила навсегда покончить с прошлым. Свои записи я не продам ни за какие деньги, невзирая на все обиды и страдания, которые причинил мне Том", - признается Николь. Напомним, что Николь Кидман и Том Круз официально развелись в 2001 году, после 10 лет брака. Пара воспитывала двоих приемных детей: 14-летнего Коннора и 17-летнюю Изабеллу. По словам актрисы, дети сейчас постоянно с ней, так как Круз практически перестал поддерживать с ними отношения. Фото bugaga.ru