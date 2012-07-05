Водонаева заняла место Жанны Фриске

Алена Водонаева вновь возвращается на телеэкраны. Только уже не в качестве участницы шоу, а в роли его ведущей. Речь идет о третьем сезоне популярного проекта «Каникулы в Мексике». Напомним, хозяйкой съемочной площадки предыдущих двух сезонов была Жанна Фриске. Однако на днях стало известно, что певица покинула шоу по собственному желанию. Свой уход Жанна объяснила усталостью от жары, тем не мене существует вероятность, что Фриске пытается скрыть свою беременность. Напомним, сердечным другом певицы является популярный телеведущий Дмитрий Шепелев. В результате новой ведущей «Каникул» стала экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которую Мексика устраивает во всех отношениях. Алена не сомневается, что ей удастся найти общий язык со всеми участниками проекта, но находит необходимым предупредить, что обмануть ее просто невозможно.