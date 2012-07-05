Брэд Питт испортил вечер Дженифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон возлагала на недавнее романтическое путешествие в Париж с актером Джастином Теру большие надежды. Актриса признавалась перед поездкой подругам, что надеется — именно там, в самом романтичном городе мира, бойфренд наконец-то сделает ей предложение руки и сердца. Но все пошло наперекосяк с того момента, как, устроившись в одном из ресторанов, парочка обнаружила за соседним столиком... Брэда Питта. Увидев бывшего мужа своей подружки, Теру решил, что эта встреча неслучайна, и пришел в ярость. Посетители ресторана стали свидетелями бурной ссоры, во время которой Питт, кстати, незаметно испарился. Энистон и Теру, конечно же, помирились тем же вечером, но о помолвке Дженнифер пока пришлось позабыть.