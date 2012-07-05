Натали Портман ограбили в Париже

Популярная актриса Натали Потрман, прилетела в Париж вместе со своим женихом Бенжамином Мильпье и сыном Алефом, но культурно отдохнуть у четы не получилось. Натали всю неделю участвовала в съемках рекламы, во время которых у нее украли сумочку. Дело было в Люксембургском саду, который был частично перекрыт большими шторами для работы. Во время съемки Натали Портман доверила свой клатч ассистентке съемочной группы, но та, минут через двадцать, упустила его из виду, чем и воспользовался злоумышленник. Оскороносная актриса была просто вне себя от гнева, узнав о пропаже. Она заявила, что украденные вещи хоть и не дороги, но уникальны. Звезда смогла успокоиться лишь после того, как организаторы съемок пообещали ей компенсировать все издержки в двойном размере.