Кейт Миддлтон и принц Уильям на Уимблдоне

На прошлой неделе на Уимблдонском турнире были замечены Пиппа Миддлтон и ее брат Джеймс. Вместе они пришли посмотреть на матч Марии Шараповой. На этот раз за страстями на корте наблюдали Кейт Миддлтон и принц Уильям, отметивший недавно юбилей. Монаршая пара пришла посмотреть на вчерашний четвертьфинал среди мужчин, до этого не посещавшие нынешний Уимблдон. Принц Уильям и Кейт Миддлтон расположились в королевской ложе, где несколькими днями ранее за матчем наблюдали родители герцогини Кэтрин, посетившие скачки в Аскоте, затем и сестра, Пиппа Миддлтон. Кейт Миддлтон, которая повторяет наряды и позволяет себе появляться в одном и том же образе несколько раз, снова выбрала платье своего любимого бренда Alexander McQueen. В этом наряде мы видели герцогиню в прошлом году во время североамериканского тура королевской пары. Фото starpulse.com