Клэр Дейнс и Хью Денси ждут ребенка

Клэр Дейнс и Хью Денси ждут первенца! Информацию журналистам подтвердил представитель актрисы. Когда случится счастливое прибавление в семье и кого именно ждут супруги, не сообщается. Еще прошлой осенью Клэр говорила в интервью, что не прочь завести ребенка. “Такое возможно, но мы пока ничего не планируем, – говорила она. – Но да, это было бы весело”. Беременность Клэр взволновала поклонников сериала “Чужой среди своих”, где актриса играет главную роль. Съемки второго сезона в разгаре, премьера должна состояться 30 сентября. Представитель актрисы уверил, что на работе ее положение никак не отразится – она все успеет. Фото liveinternet.ru