Кэти Холмс и Том Круз встретятся в суде 17 июля

Стала известна дата судебного слушания по делу развода Кэти Холмс и Тома Круза: пара встретится в суде в Нью-Йорке 17 июля. Тогда, возможно, у нас появятся хоть какие-то факты и правдоподобные сведения, ибо пока что все заканчивается слухами и разговорами инсайдеров. Так, они сообщили, будто бы Кэти 3 июля пришла в суд и потребовала срочного слушания дела об опеке над Сури Круз. Адвокат актрисы Джонатан Вольф опроверг эти сплетни, подчеркнув, что Кэти требует закрытого слушания, но никакими переносами не занималась. Том Круз пока что так и не подал никаких официальных бумаг. Известно, что актер прилетел из Исландии домой в Лом-Анджелес, где отметил 50-летие в узком семейном кругу. Были его приемные дети Коннор и Изабелла и некоторые члены семьи. Источники уверяют, что праздник был грустный. Изначально Том хотел отпраздновать день рождения в Исландии с Кэти и Сури, но, как видим, планы поменялись. Также источники сообщают, что пока Том намеренно не приезжает в Нью-Йорк, чтобы не стать объектом повышенного внимания папарацци. “Он не хочет, чтобы все это травмировало его дочь”, – говорят они. По их словам, Круз созванивается с Сури несколько раз в день. Фото VIVA