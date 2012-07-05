Линдси Лохан сменила цвет волос

Линдсей Лохан весьма эпатажная звезда и не может долго оставаться в одном образе. К примеру, цвет волос эта голливудская актриса уже меняла огромное количество раз - то она становилась жгучей брюнеткой, то соблазнительной пепельной блондинкой. И вот Линдсей вновь решилась на смену имиджа, которую приурочила к окончанию съемок в биографическом фильме о голливудской легенде Элизабет Тейлор. Поскольку кинодива прошлого века была жгучей брюнеткой в течение всей своей жизни, то Лохан пришлось на протяжении всего съемочного периода оставаться в темном цвете. Теперь же по окончании съемок актриса решила немного измениться и перекрасила свои волосы в рыжий цвет, который, к слову, наиболее соответствует строптивому нраву знаменитости.